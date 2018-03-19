Okuma kampanyasına veliler eşlik etti

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan 'Okuyorum Farkında Mısınız?' kampanyasına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen kampanyaya işadamları, anneler, babalar, dedeler ve nineler de destek veriyor. Proje kapsamında Arpaçbahşiş Yardımcılar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri 'Okuyorum Farkında Mısınız?' etkinliği düzenledi. Bir narenciye fabrikasının bahçesinde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine öğrencilere velileri de eşlik etti. Okul müdür yardımcısı Mehmet Balcı, amaçlarının okuma alışkanlığını küçük yaşta çocuklara aşılamak olduğunu söyledi. Balcı, herkesin her yerde kitap okuyabileceğini bu etkinlikle göstermek istediklerini vurguladı.

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