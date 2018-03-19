Şehit aileleri Hilton’da bir araya geldi

Double Tree BY Hilton Van Otelinde düzenlenen programa Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kaymakamlar, belediye başkanları, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, STK temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle şehit aileleri onuruna yemek verilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından bir konser verilerek sema gösterisi de yapıldı.



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