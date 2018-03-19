Siirt’te girişimcilere belgeleri verildi

Siirt TSO'da düzenlenen girişimcilik eğitimi belge törenine, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile girişimci adayları katıldı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, 2013 yılından itibaren İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle açmış oldukları 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan yaklaşık bin 500 kişiye sertifika verdiklerini dile getirdi. Kuzu, bu tür eğitimlerle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı ile tanıştırarak başarılı işletmeler kurmalarını amaçladıklarını, yeni işletme kuranlara 50 bin lira hibe ve 100 bin lira da geri ödemeli faizsiz kredi desteği verildiğini söyledi. Başkan Kuzu, "Bölgemizde girişimciliğin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Siirt TSO ve KOSGEB il Müdürlüğü işbirliği ile odamızda gerçekleştirilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamladınız. Sizlerin de bildiği gibi bu eğitimler yeni iş yerlerinin açılmasına ve yeni istihdam alanları oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması için en büyük görevimiz üretmektir. Girişimci sayımız ne kadar artarsa üretimimiz artacak, ihracatımız artacak, istihdamın artacağını" diye konuştu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimci adaylarına sertifikalarını verdi.

