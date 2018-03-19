Sosyal medya trolleri hakkında dava açıldı

Mersin'de, FETÖ ile mücadele eden savcıların ve polisin yaptığı operasyonlarla ilgili sosyal medyada yargısız infazlar yapanlara yönelik kamu davası açıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, 5 şüphelinin sosyal medya üzerinden terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği, kamu görevlilerine hakarette bulunup iftira attığı belirtildi. Başsavcı Mustafa Ercan, Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte 8 kamu görevlisi iddianamede müşteki olarak yer aldı. Mersin eski istihbarat şube müdürü Faruk Ufuk Solmaz organizasyona bilgi ve belge sağlamakla suçlandı. Gazeteci Mustafa Göktaş, Aleattin Ceylan, Bilal Gülpınar ve Ufuk Köse ile Solmaz hakkında çeşitli oranda hapis cezaları istendi. İddianameye göre, gazeteci Mustafa Göktaş'ın, 'hilaliAhmer06' Twitter hesabından, Mersin Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü yöneticileri hakkında mesnetsiz iddialarda bulundu. Göktaş'ın, bazı resmi kurumlarda bulunan işbirlikçileri ve elemanları vasıtasıyla gizli bilgi ve belgeleri ele geçirdiği ardından da Twitter hesabından paylaştığına dikkat çekildi. Davanın ilk duruşması 23 Mayıs'ta görülecek.

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