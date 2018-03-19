Yarışa devam

Farklı Manisaspor galibiyetiyle seri yakalayan Gazişehir Gaziantep'in yüzü gülüyor. Teknik direktör Erkan Sözeri, takımın yeniden kendini bulduğunu belirtti. Sözeri, "Manisa karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Üst üste yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ve zirve yarışını bırakmadık" dedi.

HATAYA YER YOK

Gazişehir Gaziantep'in bu sezon layık olduğu yere geleceğini söyleyen teknik adam Sözeri, "Bu galibiyeti Gaziantep'e ve yönetim kurulumuza armağan etmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra yolumuza kayıpsız etmek istiyoruz. Artık kritik maçlar oynayacağız. Yapacağımız bir hata bizi üzer" diye konuştu. Milli maç nedeniyle lige verilecek arayı çok iyi değerlendireceklerinin altını çizen Erkan Sözeri, "Çok çalışıp performansımızı daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Önümüzde bundan sonra evimizde konuk edeceğimiz Adana Demirspor karşılaşması var. Hem dinleneceğiz hem çalışıp bu karşılaşmaya odaklanacağız" şeklinde konuştu.

'KENDİMİZİ BULDUK'

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımın yeniden kendini bulduğunu söyledi.