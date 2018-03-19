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Yeşil sahada Çanakkale şehitlerine anma

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Yeşil sahada Çanakkale şehitlerine anma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası'nda küçük kramponlar yeşil sahalarda, vatan toprağı uğruna şehadet şerbeti içen şehitleri rahmetle andı. 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası, 41 farklı okul takımından 500'ü aşkın küçük kramponun mücadelesine sahne oldu. Necibe Nalkıran Ortaokulu Futbol Takımı Antrenörü Hüseyin Çürük, "Öğrencilerimiz şampiyonluk kupasını başta Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Çanakkale Savaşı'nda kahramanlarımıza ve tüm şehitlerimize adadılar" dedi.

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Yeşil sahada Çanakkale şehitlerine anma
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