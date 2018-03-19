Yüksekova’da ‘drama ve zeka sınıfı’ açıldı

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce Mahallesi'nde anaokulunda okuyan 125 öğrenci için hazırlanan sosyal aktivite, drama ve zeka sınıflarının açılışına Yüksekova İlçe Milli eğitim Müdürü Servet Canlı, Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Eyyüp Yılmaz, Topçu Batarya Subayı Ömer Akbıyık, iş adamı Yıldırım Örnek, öğretmenler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Müdire Aylin Kutlu, "Burayı açmamdaki en büyük amaç; aslında kötü, zor şartlar bize ilham oldu. Kışın burası kar altında kalıyor. Çocuklar enerjisini atamıyorlar, motive olamıyorlar. Derste konsantre olmadıkları için enerjilerini atmaları için en azından kışın beli bir süre burayı daha yoğun kullanalım istedik. Fiziksel aktivite, drama ve zeka sınıfını oluşturduk. Bunları oluştururken tek başıma oluşturmadım, birçok kişin emeği oldu. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Canlı'nın ve destek veren velilerimizden iş adamı Yıldırım Örnek'e teşekkür ederim" dedi.

İş adamı Yıldırım Örnek ise, eğitime katkıda bulunmayı bir vefa olarak gördüğünü belirterek, "Bunu yapmak vatandaşlık görevlerimizdir. Güçlü bir devlet, güçlü bir ülkenin temel taşları eğitimden geçer. Eğitimi sadece öğretmenlerden, milli eğitimden beklememek lazım, veliler olarak da hepimiz elimizi taşın altına bırakırsak, daha güçlü bir eğitimden, daha güçlü bir geleceğe çocuklarımızı hazırlamış oluruz" diye konuştu.

Açılış, verilen kokteyle son buldu.

