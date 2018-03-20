Alaplı Belediyesi'nden modern parklar

Alaplı Belediyesi, ilçe halkının kaliteli zaman geçirmesi için mahallelerdeki parkları modern yeni nesil oyun grupları inşaat çalışmalarına başladı. Başkan Tekin'in talimatı ile 690 Evler semt pazarının üzerindeki alanı sağlıklı yaşam spor alanına dönüştürmek için çalışmalara başladı.



"YENİ NESİL OYUN GRUPLARI"

Klasikleşmiş salıncak ve kaydırakların bulunduğu parklarda çocukların ilgisini çekecek birbirinden farklı oyun gruplarının da yer aldığına dikkat çeken Başkan Tekin, buradaki kullanım ömrünü tamamlamış çocuk oyun gruplarını söktüklerini, zemin düzenleme çalışmasına başlanan bu alanın sağlıklı yaşam spor alanına dönüştürüleceğini bildirdi. Çalışmaların semt sakinlerinin talepleri göz önüne alınarak şekillendirildiğini ifade eden Başkan Tekin, "Zemin düzenleme çalışmasını tamamladıktan sonra sağlıklı yaşam spor araç ve gereçleri kuracağımız bu alana, oturaklar da koyacağız. Işıklandırmasını da yapıp, vatandaşların eğlenerek, dinlenerek spor yapabileceği bir alana dönüştüreceğiz" dedi.

