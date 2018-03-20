Çocuklar bu okulda doğadan öğrenecek

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Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir ilke imza atarak Orman Okulu açtı. Kaymakam Yüksel Ünal, proje ile öğrencilerin dört mevsim doğayı tanıma fırsatı bulacağını, onların yakın çevresindeki coğrafyayı ve ekosistemi inceleme ve mevsimsel değişiklikleri gözlemleme imkânı bulacağını söyledi. Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen açılışa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.