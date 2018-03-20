Melih ABİ: Esnaf kan ağlıyor, sorunlarına çözüm arıyor

Eskiden Yağ Cami ile Büyüksaat arası trafiğe açıktı.

Oradaki tarihi binalar restore edildikten sonra zarar görmemesi için yol trafiğe kapatıldı.

Esnaf dertli.

İşler kesat çünkü…

Tarihi koruyalım tamam…

Ama orada ekmek derdine düşen 10 bin esnafı da düşünelim.

Onları iflas ettirmeyelim.

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu buna bir formül bul.

Esnaf kan ağlıyor.

Kepenkler inmek üzere.

Anladınız değil mi?

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Tarsus'ta trafiği engelleyen tabela kaldırılmalı



Tarsus'un bazı güzergahlarında ölçüsüz dikilen uyarıcı yön tabelaları tehlike saçıyor.

Burcu İkiz, "Özellikle Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Hal Camisi mevkisinde orta refüjde bulunan St. Paul Kuyusu ile tarihi evleri gösteren yön levhaları yüzünden Cumhuriyet Meydanı istikametinden gelen araçlar görülmüyor" diyor.

Yahu bakmaz mısınız oraya? Yaşanan kazalara?

Çözün şu meseleyi…

Vatandaşı üzmeyin!