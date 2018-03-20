MESBAŞ’ın ticaret hacmi rekor seviyede

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, yılın ilk 2 ayında ticaret hacminin yüzde 6 artış göstererek 518 milyon dolara ulaştığını söyledi. Mum, "2017 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 489 milyon dolar işlem hacmine göre yüzde 6 artış oldu. Mersin Serbest Bölgesi'nde 1988 yılından bugüne kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı 60 milyar dolara ulaşmış oldu. 2017 yılı Şubat sonu itibarıyla serbest bölgede 461 ruhsatlı firma faaliyet gösterirken 2018 yılı aynı döneminde yüzde 2 artış oldu" dedi.