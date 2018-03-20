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Sağlık çalışanı, hastayı sırtında taşıdı

Adıyaman'da sağlık çalışanı, yaşlı hastayı sırtında ambulansa taşıdı.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:36
Sağlık çalışanı, hastayı sırtında taşıdı

Yunus Emre Mahallesi'nde 6 katlı binanın ün üst dairasinde yaşlılığa hastalığı olan ve ayakları tutmayan 83 yaşındaki Emine Gürsoy, hastalanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gürsoy'u binanın asansörüne taşıdı.

Emine Gürsoy, asansörden ambulansa ise Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği'nde görevli Fevzi Güneş, sırtına alarak ambulansa taşıdı. Güneş'in bu davranışını gören vatandaşlar ise teşekkür etti. Gürsoy, ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Sağlık çalışanı, hastayı sırtında taşıdı
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