Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinde esrar yakalandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:44
Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri K.Ç., ile K.T., isimli şahısların durumundan şüphelenerek şahısları durdurdu. Durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında 7 paket içerisinde toplam 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken K.Ç., ile K.T., isimli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN