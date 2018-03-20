Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri K.Ç., ile K.T., isimli şahısların durumundan şüphelenerek şahısları durdurdu. Durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında 7 paket içerisinde toplam 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken K.Ç., ile K.T., isimli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

