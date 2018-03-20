Yılın sporcuları ödüllerini aldı

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreni programına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Köçek, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Başkan Yardımcısı Metin Kahraman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, ASP İl Müdürü H. Salih Kaya, DSİ Şube Müdürü Kerim Aykut, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunun ardından Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstiklal Marşı tanıtım videosu, Yüksekova İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin seslendirdiği Çanakkale türküsü, Hakkari tanıtım videosu, Hakkari futbolunun tarihçesi, yılın sporcuları ve spora destek vererek onur ödülüne layık görünen protokol üyeleri ile ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile ilgili yapılan tanıtım gösterisi, salonda bulunan yaklaşık 400 kişi tarafından büyük beğeni kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, göreve geldiği günden beri yapmış oldukları hizmetler ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın geldiği günden beri yapmış oldukları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Hakkari'nin ünlü sanatçısı Kemal Çiftçi de sahne alarak bir birinden güzel şarkılar seslendir.

Yılın başarılı sporcuları ile spora ve gençliğe katkı sunan protokol üyelerine onur ödülü verilmesinin ardından bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari'de vali olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, spora yönelik yapılan yatırımlar ve sporculara verilen destekler hakkında bilgi verdi.

