Rakip Macar Sopron Basket

Kadınlar Euroleague çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Final Four
eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ilk iki maçında Fransa'nın Bourges Basket
takımını eleyerek Final Four'a yükselen Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk rakibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket oldu. ŞAMPİYON BELLİ OLACAK
Final Four organizasyonunun ilk maçlarının oynanacağı 20 Nisan tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi
ile Sopron Basket, Dynamo Kursk
ile de UMMC Ekaterinburg
karşılaşacak. Bu maçlardan galip ayrılan takımlar finalde kupa için mücadele edecek. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük ve dördüncülük için karşılaşacak.