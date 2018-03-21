Rakip Macar Sopron Basket

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Euroleague çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardındaneşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ilk iki maçında Fransa'nıntakımını eleyerek Final Four'a yükselen Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk rakibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket oldu.Final Four organizasyonunun ilk maçlarının oynanacağı 20 Nisan tarihinde,ileile dekarşılaşacak. Bu maçlardan galip ayrılan takımlar finalde kupa için mücadele edecek.