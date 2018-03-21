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Rakip Macar Sopron Basket

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Rakip Macar Sopron Basket
Kadınlar Euroleague çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Final Four eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ilk iki maçında Fransa'nın Bourges Basket takımını eleyerek Final Four'a yükselen Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk rakibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket oldu.

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK
Final Four organizasyonunun ilk maçlarının oynanacağı 20 Nisan tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Sopron Basket, Dynamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. Bu maçlardan galip ayrılan takımlar finalde kupa için mücadele edecek. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük ve dördüncülük için karşılaşacak.
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Rakip Macar Sopron Basket
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