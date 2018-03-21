Şampiyonluğa koşuyorlar

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Adana Gündoğdu Koleji (AGK) ortaokul küçük erkek basketbol takımı Karaman'da yapılan Türkiye Şampiyonası Bölge Birinciliğini namağlup kazanarak yarı finallere gitmeye hak kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Konya birincisi Sistem Koleji'ni 48-46, Mersin birincisi Bil Koleji'ni 70-41 ve finalde Antalya birincisi Atatürk Ortaokulu'nu 75-73 mağlup etti. Adana Gündoğdu Koleji basketbolcuları, Nisan ayının başında yeri daha sonra belli olacak Türkiye Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonası Yarı Final maçlarında Adana'yı temsil edecek. Beden eğitimi öğretmeni Sercan Acar, Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu ve bunu başarmak için mücadele edeceğiz" dedi.