Şehit kızı Güneş şiire ilham verdi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 46'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bir marş ya da şiir yazılamamış olması yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçen Jandarma Genel Komutanlığı, Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un 8 kıtalık 'Aslan Mehmetçik' isimli şiirinin 4 kıtasını yeniden besteledi. Şiiri 2008 yılındaki Güneş Harekatı sırasında yazdığını söyleyen Pamuk, "Şehit kızı Güneş'in yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri üzerine yazmaya karar verdim. Bazı anlar geliyor ki 'al kağıt kalemi yaz' diyor. Öyle bir duygu ile yazdığım bir şiirdi" dedi.Pamuk'un Şubat 2008'de kaleme aldığı şiirle ilgili ilk beste çalışmasının 2010 yılında yapıldığı öğrenildi. 2 ay önce şair Ramazan Pamuk'la tekrar irtibata geçen Jandarma Genel Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına karşı Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere, Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verme kararı aldı. İlk dizeleri, "Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmet'im" olan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. 'Aslan Mehmet'im' adı verilen marşın bestesi Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesi ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp tarafından yapıldı. Şiir, bestecisi Özlem Üngör Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirildi. Pamuk çalışma arkadaşları tarafından plaketle ödüllendirdi. Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Türk, "Binlerce şiirin arasından personelimizin yazmış olduğu şiirin seçilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi.Şair Ramazan Pamuk, şiirini Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007 tarihinde 12 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş'e atfettiğini belirtti. Pamuk, "Bu şiiri 2008 yılında Güneş Harekatı sırasında yazmıştım. Harekata Şehit Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş'in ismi verilmişti. Güneş'in tüm Türkiye'yi ağlatan yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri üzerine yazmaya karar verdim. Bazı anlar geliyor ki; 'al kağıt kalemi yaz' diyor. Öyle bir duygu ile yazdığım bir şiirdi" dedi.