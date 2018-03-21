Şehitler için zirve tırmanışı

BUGÜN NELER OLDU

ÇanakkaleZaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) dağcılık ekibi, Antalya Bey Dağları Kızlarsivrisi zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. 10 kişilik Adanalı dağcı ekibi, Antalya Elmalı ilçesinde bulunan batı Torosların en yüksek zirvesi olan 3086 metre yükseklikteki Kızlarsivrisi dağına tırmandı. Kar ve buz kaplı zeminde, 5.5 saati aşan zorlu bir tırmanışın sonunda Kızlarsivrisi zirvesine ulaşan dağcılar, Çanakkale Zaferi anısına zirve defterini imzaladı ve anı fotoğrafları çekildi.