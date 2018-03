Belediyeler Afrin için göreve hazır

Zeyin Dalı Harekâtı'yla terörden temizlenen Afrin'in yeniden yapılandırılması için bölgemizdeki belediyeler elini taşın altına koymaya hazır. Özellikle Cerablus ve El Bab'da belediyecilik hizmetlerini kısa sürede hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görev verilmesi halinde Afrin'de de aynı hizmetleri yapacak. Öte yandan Mersin Büyükşehir, Yüreğir, Kırıkhan, Reyhanlı, Şahinbey ve Şehitkâmil belediye başkanları da Afrin'i yeniden inşa etmek için her görevi yerine getireceklerini açıkladılar. Geçen yıl düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu sonrasında terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde elektrik, su, kanalizasyon ve diğer belediyecilik hizmetlerini üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda diğer kurumları da dahil ederek tüm hizmetlerini kısa sürede tamamlayarak şehirlerine dönen binlerce insanın hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmelerini sağlamıştı.

CERABLUS'U GÜZELLEŞTİRDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Afrin de Cerablus gibi bizim kardeşlerimizin yaşadığı bir şehir. Bin yıllık birlikteliğimiz var. Devletimizin görev vermesi halinde Cerablus'ta yaptığımız gibi tecrübe ve birikimlerimizle orayı kısa sürede yaşanabilir hale getiririz" dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da, devletten aldıkları destek ve güçle yaşanabilir bir Afrin inşa ederek o toprakları gerçek sahiplerine teslim edene Rıdvan Fadıloğlu kadar çalışacaklarını söyledi.

YÜREĞİR AFRİN'E YARDIMA HAZIR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Afrin halkının yanında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Mehmetçiklerimiz sivil vatandaşların zarar görmemesi için çok büyük çaba harcayarak dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Afrin ve çevresi temizlendi. Şimdi sıra yeniden imar etmekte. Yardım elimizi kardeşlerimize uzatmaya hazırız" şeklinde konuştu.

AY YILDIZ'IN OLDUĞU HER YERDE VARIZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Afrin'de güvenliği sağlayan Mehmetçiğe 10 bin paket cezerye, 10 bin iç çamaşırı ve içlik gönderileceğini belirtirken, Afrin halkının da yanında olduklarını vurguladı. Kocamaz, "Belediye olarak her türlü teknik birikimimizi, iş makinelerimizi, hizmetlerimizi Afrin için kullanmaya hazırız. Türk bayrağının dalgalandığı her yere seve seve gideriz. Yeter ki devletimiz böyle bir talepte bulunsun" dedi.



MÜNBİÇ'İ BEKLİYOR

Savaş öncesinde Münbiç ile kardeş şehir protokolü imzalayan Şahinbey Belediyesi ise kentin özgürleştirilmesi halinde tüm belediyecilik hizmetlerini karşılamaya ve orada bir sistem yapılanmasına öncülük etmeye hazır. 2010 yılında kardeşlik protokolü imzaladıklarını anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "1400 yıllık kardeşliğimiz var. Münbiç'in özgürleşmesi halinde orada da görev almaya hazırız" dedi.

KIRIKHAN VE REYHANLI EN YAKIN BELEDİYELER

Harekat süresince iş makineleriyle Mehmetçiğe yol açan Kırıkhan Belediyesi üzerine düşeni yapmaya hazır. Başkan Ayhan Yavuz, "Çok şükür Afrin'in alınması ile ilimiz sınırlarındaki terör belasından kurtulduk. Bundan sonra belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. En çok sivil şehit veren ilçelerden biri olduklarını ve bu yüzden artık 'Gazi' unvanı ile anıldıklarını dile getiren Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise, "Reyhanlı dimdik Mehmetçiğimizin yanında durdu. Biz de belediye olarak elimizi taşın altına koyarız" dedi.