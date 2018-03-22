Gaziantep’te bahar temizliği

680 personel, 106 adet araç-gereç ve iş makineleriyle kıştan bu yana yapılan çalışmalarla bahara hazırlıkta sona gelindi. Çevre düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları, genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla kenti, bahara hazırlayan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kentin gri yüzünü, bahar mevsiminde yeşille buluşacak. 4.5 milyon metrekare alanda genel temizlik, bakım-onarım, ilaçlama, budama, gübreleme ve yabancı ot alımı rutin olarak yapılmakta olup baharla birlikte 2 milyon metrekare yeşil alanın sulanmasına da başlandı. Mevcuttaki tüm park ve refüjlerde çim alanları, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, aydınlatmalar, havuzlar ve sulama tesisatlarının bakım ve onarımlarına günlük müdahale edilerek sürdürülebilirlik sağlandı. Kış ayında yaklaşık olarak şehir girişlerinde 360 bin metrekare alanda çapalama ve ilaçlama, 11 bin adet bitkiye çanak açılması, 3 bin adet ağacın budaması yapıldı. Şehir genelinde yaklaşık 30 bin metrekare alanda 4 milyon mevsimlik çiçek ve çiçek soğanı özel peyzaj tasarımları dikilerek şehir, baharda renklenecek şekilde hazır hale getirildi. Daha yeşil bir Gaziantep için 316 bin civarında ağaç ve çalı dikildi. Bununla birlikte 1 milyon metrekare orman alanı da her yıl şehre kazandırıldı. Darülaceze Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 3 milyon Suriyeli 3 milyon fidan projesiyle Türkiye'de ilk olarak zeytin ormanı oluşturuldu, projeyle 20 bin zeytin fidan dikildi.

Bahara hazırlıkta çalışmaları kapsamında 14 Şehit Anıtı, Kale Çevresi, Kültür Yolu, Kır kahvesine kadar olan bölgede zemin temizlikleri, sert zeminde yabani ot ilaçlaması, kent mobilyalarının bakım-onarımları, korkuluk- çeşme boyamaları ve mevsimlik çiçek dikimi tamamlandı. Şehir geneli, ilçeler ve şehir girişleri olmak üzere köprülü kavşak ve yaya üst geçitlerinde boyama, tamir, bakım-onarım, duvar boyamaları, yıkama, sanatsal tasarımların bakım-onarım ve tamiratları yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince yürütüldü.

Şehrin yeşil hassasiyeti, baharın gelişiyle gün yüzüne çıkartılarak kente, estetik bir görünüm kazandırılacak.