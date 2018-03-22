GÜÇ TOPLUYOR

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde başlayan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sözeri öğrencileriyle kısa bir toplantı yaparak, ligde kalan 6 maçın kazanılmasını istedi.

ÖZMEN İDDİALI KONUŞTU

Futbol Şube Sorumlusu Erhan Özmen ise takımı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek veriyor. Özmen, Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yakışan bir takım olduğunu ifade ederek, "İyi bir hava yakaladık. Şu andan itibaren tek düşüncemiz Adana Demirspor karşılaşması olacak. Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu.

ÖNLEM ALACAK

Erkan Sözeri, boşluğu çok iyi değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Adana Demirspor bu ligin güçlü ekiplerinden biri, önlemlerimizi alacağız. Son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti ve çıkış yakaladı. Hedefimiz sahamızda oynayacağımız bu maça kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek" diye konuştu.