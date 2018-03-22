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GÜÇ TOPLUYOR

Dört günlük iznin ardından ile oynayacağı karşılaşma için topbaşı yapan Gazişehir Gaziantep, lige verilen arada fizik gücünü yükseltecek

Giriş Tarihi: 22.3.2018
GÜÇ TOPLUYOR

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. maçı hazırlıklarına teknik direktör gözetiminde başlayan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sözeri öğrencileriyle kısa bir toplantı yaparak, ligde kalan 6 maçın kazanılmasını istedi.

ÖZMEN İDDİALI KONUŞTU
Futbol Şube Sorumlusu Erhan Özmen ise takımı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek veriyor. Özmen, Gazişehir Gaziantep'in 'e yakışan bir takım olduğunu ifade ederek, "İyi bir hava yakaladık. Şu andan itibaren tek düşüncemiz Demirspor karşılaşması olacak. Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu.

ÖNLEM ALACAK
Erkan Sözeri, boşluğu çok iyi değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Adana Demirspor bu ligin güçlü ekiplerinden biri, önlemlerimizi alacağız. Son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti ve çıkış yakaladı. Hedefimiz sahamızda oynayacağımız bu maça kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek" diye konuştu.

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