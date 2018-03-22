Sultan 2. Abdulhamid Han "Usta" oyunuyla anlatıldı

Ziraat Bankasının Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı anısına düzenlediği, oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından yazılıp oynanan ve 81 ilde 100 noktada gösterimi planlanan "Usta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ahmet Yenilmez'in yazıp yönetip oynadığı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan ve yer yer duygusal anların yaşandığı oyun seyircilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro gösteriminin ardından konuşan oyunun yazar ve yönetmeni Ahmet Yenilmez, Adıyaman'da ve Adıyaman Üniversitesinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenilmez, "Öncelikle ifade etmem gerekir ki Adıyaman ilinde ve bu güzel üniversitede olmak gurur ve mutluluk vericidir. Oyun ile ilgili şunları söyleyebilirim; hikayede olmazsa olmaz iki şey vardır. Zaman ve mekân. Mekanı anlamlı kılan zamandır. Zamanı anlamlı kılan da mekândır. Biz 100 yıl önceki bir aynayı tutuyoruz. Siz o aynaya bakıyorsunuz, bugünü görüyorsunuz. Bugün ile dün arasında mukayese yapıp yarının hikayesini yazacaksınız. Bir tiyatro oyununu 100 farklı mekânda sahnelemek dünyada ilktir. Hep ecnebiler mi ilk yapacak? Biz de bir ilk yapalım, dedik ve yola çıktık. Sıradaki durağımız da güzel ilimiz Adıyaman oldu. Burada da oyunumuzu sahneledik" dedi.

Üniversitenin Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen tiyatro oyununu Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Per. Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Kara, Ziraat Bankası Müdürü Kürşat Kozan, akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve davetliler izledi.

Oyunun ardından il protokolü ile hatıra fotoğrafı çektirildi.