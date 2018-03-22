Suriyeli bin 250 Öğrenci için Bitirme Programı Düzenlendi

Bülbülzade Vakfı, İyilikder, Minberşam Derneği, Belkıs Derneği ve İl Müftülüğü işbirliği ile Gaziantep'te 22 camide eğitim gören bin 250 Suriyeli çocuk ve 350 kadın için 22 Mart Çarşamba günü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde bitirme programı düzenlendi. Gaziantep'te yaşayan Filistinli ve Suriyeli muhacirlerin yoğun ilgi gösterdiği programa, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Belkıs Derneği Başkanı Nadya Cuma ve çok sayıda davetli katıldı.

Çocuklar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program daha sonra selamlama konuşmalarıyla devam etti. Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer yaptığı konuşmada, Gaziantep'te 22 olan cami sayısının 50'ye çıkarmak istediklerini belirterek, Suriyeli ailelere çocuklarını bu camilere kaydettirmelerini istedi.

Belkıs Derneği Başkanı Nadya Cuma da eğitim organizasyonuna destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından çocukların gösterilerine geçildi. Bu bölümde çocuklar Arapça ve Türkçe ilahiler söylediler, tiyatro gösterileri düzenlediler ve Kur'an-ı Kerim okudular.

Program sonunda organizasyona destek veren kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere de çeşitli hediyelerle birlikte sertifika verildi.