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Türk Parlamenterler Birliği Kahramanmaraş’ta

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Türk Parlamenterler Birliği Kahramanmaraş’ta

TÜRK Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Erkoç, sınırındaki 'te görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da eşlik ettiği heyet, Demirciler Çarşısı'nda Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi'ni ziyaret etti. Şehrin tarihi lezzetlerini Tematik Mutfak Müzesi'nde tadan heyet, ardından 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi. Heyetin son durağı, kentin milli mücadelesinin anlatıldığı Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi oldu.

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Türk Parlamenterler Birliği Kahramanmaraş’ta
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