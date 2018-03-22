Türk Parlamenterler Birliği Kahramanmaraş’ta

TÜRK Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile bir araya geldi. Erkoç, Suriye sınırındaki Kilis'te görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da eşlik ettiği heyet, Demirciler Çarşısı'nda Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi'ni ziyaret etti. Şehrin tarihi lezzetlerini Tematik Mutfak Müzesi'nde tadan heyet, ardından 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi. Heyetin son durağı, kentin milli mücadelesinin anlatıldığı Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi oldu.

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