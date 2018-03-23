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2017 bilim ödülleri sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 23.3.2018
2017 bilim ödülleri sahiplerini buldu
tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bilim Ödülleri 2017' sahiplerini buldu. Bu kapsamda, 'Genç Araştırmacı Ödülü', 'Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü', 'Yayın Ödülü' ve 'Yayın Onur Ödülü' olmak üzere 4 kategoride 145 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi. Törende ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve kongrelerde YDÜ'yü temsil ederek ödül kazanan araştırmacılar ve öğretim elemanlarına da teşekkür belgesi verilirken, 'Yılın En İyi Fakültesi' ve 'Yılın En İyi Öğretim Elemanı' başlıklı iki farklı ödül daha sunuldu. YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, ödül alan bilim insanlarını kutladığını söyledi.
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