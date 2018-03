Down sendromlu çocuklar eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü Kahramanmaraş 'ta Onikişubat Belediyesi tarafından etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Simya Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlattı. Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Yerhan down sendromlu bireylere hassas davranılması gerektiğini, onları sosyalleştirmek ve hayata kazandırmak için herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından çocuklarını sahneye davet eden Mahçiçek, kanatsız meleklerin simgesi haline gelen Down Sendromlu çocuklara sürpriz yaparak, Superman pelerini hediye etti. Ardından Onikişubat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak, programa katılan herkesi hareketli türküleriyle eğlendirdi. Geleneksel oyunların da yer aldığı programda çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, balon patlatma yarışı ve sandalye kapma yarışı da yapıldı. Adana 'da engelli çocuklar Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ata binip, hayvanları besleyerek gönüllerince eğlendi. Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engelli çocukların tedavisine alternatif olarak Adana Yeşiloba Hipodromu'nda hizmete açılan Atla Terapi Merkezi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte engelli çocukların ata binmesinde yardımcı oldu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Seyisler ve fizyoterapistler eşliğinde ata binen engelli çocukların büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.