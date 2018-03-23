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Tarihin izlerini çiniye işliyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Tarihin izlerini çiniye işliyor
Antakya'da 20 yıldır çini sanatı ile uğraşan emekli öğretmen Ayhan Bengi (54), tarihin izlerini günümüze yansıtıyor. Yıllarca resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan ve kendini çini sanatına adayan Bengi, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çini sanatında başarılı olmanın sırrının bu sanatı sevmek olduğunu söyledi. Çini sanatıyla üniversite yıllarında tanıştığını ve o yıllarda en fazla çini sanatının sevildiğini belirten Bengi, "Çini toprak sanatı demektir. Emekli olduktan sonra memleketime gelerek çini sanatını tarihi Kurşunlu Han'da yapmaya başladım. Daha önce resim öğretmeni olarak görev yaparken Kahramanmaraş'a ilk çini sanatını ben getirdim. İl Kültür Turizm Müdürlüğünde iki eserim yer alıyor" dedi.
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