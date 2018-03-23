Tarihin izlerini çiniye işliyor

BUGÜN NELER OLDU

Antakya'da 20 yıldır çini sanatı ile uğraşan emekli öğretmen Ayhan Bengi (54), tarihin izlerini günümüze yansıtıyor. Yıllarca resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan ve kendini çini sanatına adayan Bengi, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çini sanatında başarılı olmanın sırrının bu sanatı sevmek olduğunu söyledi. Çini sanatıyla üniversite yıllarında tanıştığını ve o yıllarda en fazla çini sanatının sevildiğini belirten Bengi, "Çini toprak sanatı demektir. Emekli olduktan sonra memleketime gelerek çini sanatını tarihi Kurşunlu Han'da yapmaya başladım. Daha önce resim öğretmeni olarak görev yaparken Kahramanmaraş'a ilk çini sanatını ben getirdim. İl Kültür Turizm Müdürlüğünde iki eserim yer alıyor" dedi.