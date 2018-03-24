Belenli çiftçilere hazır zeytin bahçesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi' köylülerin yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Başbakan Binali Yıldırım
ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun video konferans yöntemi ile katıldığı programda Belen ilçesinde 75 aileye üzerinde 153 zeytin fidanı dikili 4'er dekar arazi kullanım sertifikası verildi. Hatay
Valisi Erdal Ata, programın '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi' çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. CUMHURBAŞKANI KUTLADI
Program, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinden, Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 'Dünya Ormancılık Günü
' dolayısıyla düzenlenen 'Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' etkinliğinden yapılan yayınla başladı. Konferans yöntemiyle vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ormancılık Günü, Su Günü ve Meteoroloji Günü'nü kutladı. SERTİFİKALARI VERİLDİ
Hatay'daki program Belen ilçesi Ötençay Mahallesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkarmış olmamız gerçekten iftihar vericidir. Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Hatay Valisi Erdal Ata
köylülere sertifikalarını verdi.