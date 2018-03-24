Hayır Cemiyeti’nden en güzel öğle yemeği

Adana
Hayır Cemiyeti Derneği, Yaşlılar Haftası nedeniyle Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Huzurevi Müdürü Adem Hayta, Dernek Başkanı Medine Kaya
ile Yönetim Kurulu üyeleri Saniye Özaltın, Güniz Bugay, Fatma Nur Önal, Zarife Yaltır ve Zeynep Karcı katıldı. ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR
1994 yılından bu yana huzurevi sakinlerinin mutluluğu, heyecanı için projeler ürettiklerini belirten başkan Medine Kaya, "Yaşlılar Haftası'nı unutmadık ve onlarla keyifli bir öğle yemeği yedik. Güzel ve keyifli bir buluşma oldu. Yaşlılarımızla sohbet ettik, onlarını sorunlarını dinledik" dedi. Yemek sonunda Başkan Kaya destekleri için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Koç ile Huzurevi Müdürü Hayta'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.