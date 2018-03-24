Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı

Adana
'da, baz istasyonundaki fiber kablo
ları kesen üç hırsız, bir mahalleyi internetsiz bıraktı. Polis, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntülerden yola çıkıp Serkan
M. (26), Ahmet
A. (31) ve Ahmet Ö.'yü (33) yakaladı. Adliyeye sevk edilen
üç zanlı tutuklandı. POLİSE BİLDİRDİLER
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah uyandıklarında internetin olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu GSM operatörüne bildirdi. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan teknik ekipler, baz istasyonuna ait fiber kabloların çalındığını görünce polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, gece yarısı gelen 3 kişinin, yer altına döşenen fiber optik kabloları kesip, sonrasında da kablolarla birlikte olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis, hırsızlığı Serkan M., Ahmet A. ve Ahmet Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.