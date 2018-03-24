İstikrarlı Türkiye’yi İtalyanlara anlattı

Çağ
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Elma Satrovic, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmayla İtalyanlara Türkiye
'nin istikrarlı ülke olduğunu anlattı. Özbozkurt, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye akışında politik istikrarın varlığının önemli bir belirleyici olduğunu ve politik istikrarın varlığının yabancı yatırım girişlerini artırdığını vurguladı. Dünya Bankası'nın yayınladığı Türkiye'ye dair 'politik istikrar' verilerinden yararlanılarak yapılan ekonometrik analiz ile ülkede politik istikrar arttığında yabancı yatırım girişlerinde artış gerçekleştiği ispatlandı.