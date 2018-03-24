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İstikrarlı ’yi İtalyanlara anlattı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
İstikrarlı Türkiye’yi İtalyanlara anlattı
Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Elma Satrovic, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmayla İtalyanlara 'nin istikrarlı ülke olduğunu anlattı. Özbozkurt, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye akışında politik istikrarın varlığının önemli bir belirleyici olduğunu ve politik istikrarın varlığının yabancı yatırım girişlerini artırdığını vurguladı. Dünya Bankası'nın yayınladığı Türkiye'ye dair 'politik istikrar' verilerinden yararlanılarak yapılan ekonometrik analiz ile ülkede politik istikrar arttığında yabancı yatırım girişlerinde artış gerçekleştiği ispatlandı.
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İstikrarlı Türkiye’yi İtalyanlara anlattı
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