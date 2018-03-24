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Tarsus’a traktör pazarı kurulacak

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Tarsus’a traktör pazarı kurulacak
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, esnaf grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak traktörcüler sitesi esnaflarıyla site içerisinde kahvaltıda bir araya gelen Can, amaçlarının Tarsus'ta ekonomiyi hareketlendirmek olduğunu belirtti. Başkan Can, traktörcüler pazarı kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Can, "Şehrimizde yaşayan bütün insanlarımıza hizmet ederken, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla görüşerek, projelerimizi gerçekleştirmeden önce birlikte karar verip, birlikte hizmete geçiriyoruz. Başkan Şevket Can, şalvarı ve Tarsus'a özgü 8 köşeli kasketi ile traktöre binerek günün anısına fotoğraf çektirdi.
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Tarsus’a traktör pazarı kurulacak
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