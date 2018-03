Tarsus’a traktör pazarı kurulacak

BUGÜN NELER OLDU

TarsusBelediye Başkanı Şevket Can, esnaf grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak traktörcüler sitesi esnaflarıyla site içerisinde kahvaltıda bir araya gelen Can, amaçlarının Tarsus'ta ekonomiyi hareketlendirmek olduğunu belirtti. Başkan Can, traktörcüler pazarı kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Can, "Şehrimizde yaşayan bütün insanlarımıza hizmet ederken, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla görüşerek, projelerimizi gerçekleştirmeden önce birlikte karar verip, birlikte hizmete geçiriyoruz. Başkan Şevket Can, şalvarı ve Tarsus'a özgü 8 köşeli kasketi ile traktöre binerek günün anısına fotoğraf çektirdi.