Gençlerin vali amcası

Görev yaptığı her şehirde vatandaşlarla iç içe olan Tunceli'nin Adanalı Valisi Tuncay Sonel, başta şehit aileleri olmak üzere yetim, öksüz, engeli, yaşlı, çocuk, genç demeden toplumun her kesiminin her zaman yanında oldu. Trabzon Of'ta da 4 yıl boyunca kaymakamlık görevinde bulunan ve halkın gözünde 'Robin Hood Kaymakam' olarak bilinen Vali Sonel hizmetleri ile alkış aldı.

İKİ GÖREV ÜSTLENDİ

Yeni görev yeri Tunceli'nin artık terörle değil başta eğitim olmak üzere turizmle, doğal güzellikleriyle, kültürü, misafirperverliği ve Munzur'u ile anılması gerektiğini her ortamda dile getiren Vali ve belediye başkan vekili Sonel, belediyecilik anlamında göreve başladığı yaklaşık dokuz ay içerisinde Tunceli'de hayal olan birçok projeyi hayata geçiriyor.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Her fırsatta eğitime verdiği desteklerle gündeme gelen Vali Sonel, her hafta bir okulu ziyareti ederek, gençlerle buluşup onların sorunlarını dinliyor. Sonel, Tunceli'de yapılan projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere Tunceli halkı adına şükranlarını sunduğunu ifade etti.