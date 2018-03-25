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için kan bağışladılar

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Mehmetçik için kan bağışladılar

'de bir grup güvenlik korucusu 'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Güvenlik korucusu yaklaşık 100 kişilik grup, 'nda bulunan Evi'nde, kan bağışı kampanyasına destek verdi. Grup adına konuşan Mustafa Delikişi, kan bağışı kampanyasında bulundukları için mutlu olduğunu kaydetti.

HERKES DESTEK OLMALI
TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına sessiz kalmak istemediklerini belirten Delikişi, "Bu kan yarın bana, akrabalarıma da lazım olabilir. Sen vermezsen, ben vermezsem, Türk Kızılayı'na kim kan verecek? Kan bağışı her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek vermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Mehmetçik için kan bağışladılar
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