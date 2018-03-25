Üniversitelilerin başarısı İngiltere’nin kapılarını açtı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri, eğitimlerinin birinci dönemini başarıyla tamamlayarak HKÜ'nün desteği ile İngiltere' de üç aylık dil eğitimi almaya hak kazandı. Öğrenciler ile biraraya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İngiltere'de dil eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin sadece kendilerini değil HKÜ'yü ve Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi. HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Salih Yoğun, "Hazırlık eğitiminin devamı niteliğinde olan bu program sayesinde öğrencilerimiz İngiltere'de 4 farklı merkezde dil eğitimi alacaklar. Uluslararası akreditasyona sahip olan Yabancı Diller Yüksekokulu'nun sunduğu kaliteli dil eğitimi sayesinde 4 temel beceriyi etkili kullanan öğrencilerimiz 3 ay boyunca alacakları dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kampüs dışı etkinlikler aracılığıyla da eğitimlerini sürdürecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU