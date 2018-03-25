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Üniversitelilerin başarısı ’nin kapılarını açtı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Üniversitelilerin başarısı İngiltere’nin kapılarını açtı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi () hazırlık sınıfı öğrencileri, eğitimlerinin birinci dönemini başarıyla tamamlayarak HKÜ'nün desteği ile ' de üç aylık dil eğitimi almaya hak kazandı. Öğrenciler ile biraraya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İngiltere'de dil eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin sadece kendilerini değil HKÜ'yü ve 'yi temsil ettiğini söyledi. HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Salih Yoğun, "Hazırlık eğitiminin devamı niteliğinde olan bu program sayesinde öğrencilerimiz İngiltere'de 4 farklı merkezde dil eğitimi alacaklar. Uluslararası akreditasyona sahip olan Yabancı Diller Yüksekokulu'nun sunduğu kaliteli dil eğitimi sayesinde 4 temel beceriyi etkili kullanan öğrencilerimiz 3 ay boyunca alacakları dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kampüs dışı etkinlikler aracılığıyla da eğitimlerini sürdürecekler" dedi.

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Üniversitelilerin başarısı İngiltere’nin kapılarını açtı
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