Batman’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve yapılan arazi taraması sonucunda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 30 adet ak 47 Kaleşnikof mermisi, 1 adet gece görüş dürbünü, 46 adet 5.56 fişek, 1 adet el telsizi, 1 adet antensiz el telsizi, 1 adet Kaleşnikof silaha ait kabze, 2 adet 120 kg boş jelikan, 2 adet sırt çantası, çok sayıda pil bloğu yaşamsal malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



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