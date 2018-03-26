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Ceylanpınar’da sı: 4 yaralı

’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen sında 4 kişi yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:10
Ceylanpınar’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunun 8'nci kilometresinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Plakası ve sürücüleri belirlenemeyen otomobillerde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan hastalardan ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine 'ya sevk edildi. yla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, bu yolu sürekli kullanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar yolun dar olması sebebiyle Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, yetkililerden yolun genişletilmesi konusunda yardım istedi.

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Ceylanpınar’da trafik kazası: 4 yaralı
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