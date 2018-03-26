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’ çalgısıyla a hareketlilik katıyor

’nin ilçesinde yaşayan , 21 yıldır yaptırdığı ‘’ ismi verilen üflemeli çalgıyla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatıyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:57
‘Düzele’ çalgısıyla halaya hareketlilik katıyor

'de '' ismi verilen üflemeli çağlıyı 21 yıldır yapan , aynı zamanda düğünlerde ve yarışmalara katılan halkoyunları ekipleri için de düzele çalıyor. Yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmanın sevincini yaşadığını belirten Özer, "Düzelenin sesi a heyecan katıyor. Bugün bile düğünlerde bölgedeki orkestralar halaya duran vatandaşları coşturmak için bu ın sesini kullanıyor.

Biz Şemdinli'de şu an 3 kişi düzele çalabiliyoruz. Ben aynı zamanda üretimini de evimde kendim yapıyorum. Kamıştan yapılıyor. Kamışını da burada topluyorum. Kamış ve bal mumu ile yapıyorum" dedi.

İmkan verilmesi durumunda ve ilçelerinde düzele kursları açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istediğini belirten Özer, "Eskiden bölge illerindeki düğünlerde düzele, davul-zurna ve def gibi aletler çalınırdı. Şemdinli ilçemizde düzeleye ilgi daha fazla. Bugün Hakkari ve ilçelerinde bu üflemeli çalgının bir kursu olmaması üzücüdür" diye konuştu.

11 nüfuslu ailesi ile birlikte yaşadığını belirten Özer, "Yıllardır ailemi bu müzik aletini çalarak geçindiriyorum. Şu an başka geçim kaynağım yok. Evimde ürettiğim düzelelerin tanesini 160 liradan satıyorum" ifadelerini kullandı.

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‘Düzele’ çalgısıyla halaya hareketlilik katıyor
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