Gazişehir’e moral

illi maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Gazişehir Gaziantep
, sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde gerçekleşen çalışmada futbolcuların sürpriz ziyaretçileri vardı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyetinden Ali Budak, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Fatih Şentürk, Müslim ve Edım takımı ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda başarı dileklerini iletti. Teknik direktör Erkan Sözeri ile sohbet edip bilgi alan Ampute takımı, Gazişehir'in yerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Teknik adam Sözeri ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbolcu arkadaşlarımıza bu anlamlı buluşma için teşekkür ediyoruz. Bizlere büyük moral verdiler. Gazişehir olarak hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Onlara şampiyonluk sözümüzü verdik" dedi. "MUTLU ÇIKACAĞIZ"
Teknik patron Erkan Sözeri, kalan maçların tamamından galibiyetlerle ayrıldıkları takdirde Süper Lig'e doğrudan çıkacaklarını belirterek, "Artık bu süreç ne olur, bizi nereye götürür bilemem. Önümüzde altı maç var, makas daraldı. Bu maçları kazandığımız ve hata yapmadığımız takdirde bizi ilk iki hedefine götüreceğini biliyoruz ama hiç kredimiz yok. Bu sezon hem düşme hattında hem de play off hattında belirsizlik sürüyor. Bu yarıştan mutlu çıkacağız" diye konuştu.