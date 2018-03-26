Hakkari’de Meteoroloji Haftası etkinlikleri

Stantta meteorolojik aletleri, sensörleri ve çeşitli broşürleri ile halkı bilgilendiren ekip, aynı zamanda Meteorolojinin Sesi Radyosu ile canlı müzik şöleni yaptı.

İki ülkeye sınırı bulunan Hakkâri'nin bir turizm iline dönüşmesi için meteorolojik şartların önemini vurgulayan Meteoroloji Mühendisi Mehmet Can Baybora, Hakkâri'de kurulu olan gözlem istasyonlarına ek olarak bu yıl Merga Bütan Kayak Merkezine bir Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonunun (OMGİ) daha kurulmasının planlanmakta olduğunu dile getirdi. Baybora, kayak tesisine kurulacak istasyon ile kayak merkezinin anlık hava durumuna ve kar kalınlığına ulaşılarak, kayak severlere hizmet verilebileceğini belirtti.

Halkın yoğun ilgisini çeken Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün standını; Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tugay Komutanı, Emniyet Müdürü, rektör ve birçok kurum amiri ziyaret etti.

Hakkâri Meteoroloji Müdürü Nusret Karadeniz ise, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden gelen ekibin festivalden sonra Hakkâri'de kalarak 'Eğitimde Meteoroloji Günleri' kapsamında etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Karadeniz, "Hakkâri'nin birçok okuluna gidilerek yaklaşık 2 bin öğrenciye Meteoroloji Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini, hava olaylarının merak edilen yönleri ile zarar veren meteorolojik hadiselerden nasıl korunabilecekleri gibi birçok konuda seminer vermeyi planlıyoruz. Her alanda Hakkari Meteoroloji Müdürlüğüne destek olan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış'a teşekkür ederim" dedi.

