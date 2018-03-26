Kahraman çevrecilere ‘sıfır atık’ madalyası

Niğde
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde 'Sıfır Atık' projesi uygulamalarını inceleyen Vali Yılmaz Şimşek'in Eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Çevre Eğitim Merkezi'nde 'kahraman çevreci' çocuklara madalya taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 'Sıfır Atık Projesi' Niğde'deki kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanmaya başladı. Proje kapsamında Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu uygulamaları yerinde incelemek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Çevre Eğitim Merkezi'nde çevrecilerle bir araya gelen Şimşek, çevreye ve doğaya gösterdikleri hassasiyetten dolayı minik çevrecilere teşekkür ederek 1. sınıf öğrencilerini ödüllendirerek onlara madalya taktı. Şimşek, minik çevrecilerle birlikte pasta kesti.