Kahta İmam Hatip Lisesi hutbe okumada ikinci oldu

Adıyaman Malazgirt Camiinde düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma' yarışmasına Adıyaman genelinde 10 İmam Hatip Lisesinden 10 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Geneli 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda öğrenciler 4 kişiden oluşan komisyonun önünde hutbelerini okuyarak birincilik için yarıştı. Yapılan yarışmalar sonunda Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Eren birinci, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Çakır ikinci, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Ali Karaaslan ise üçüncü oldu.



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