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Kahta Lisesi hutbe okumada ikinci oldu

’ın Kahta Anadolu Lisesi ‘En Güzel Hutbe Okuma’ yarışmasında ikinci oldu

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:03
Kahta İmam Hatip Lisesi hutbe okumada ikinci oldu

Malazgirt Camiinde düzenlenen '' yarışmasına Adıyaman genelinde 10 Lisesinden 10 öğrenci katıldı.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Geneli 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda öğrenciler 4 kişiden oluşan komisyonun önünde hutbelerini okuyarak birincilik için yarıştı. Yapılan yarışmalar sonunda Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Eren birinci, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Çakır ikinci, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Ali Karaaslan ise üçüncü oldu.

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Kahta İmam Hatip Lisesi hutbe okumada ikinci oldu
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