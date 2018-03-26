Mangal yaparken yandı hastanede doğum yaptı

Adana
'da
mangal ateşinin üzerine sıçraması sonucu belden aşağısı yanan hamile kadın, tedavi için sevk edildiği hastanede bir gün sonra bebeğini dünyaya getirdi. Hatay
'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Alev Miçoğulları, hamileliğinin 38. haftasındayken iki çocuğu ve eşine mangal yapmak isterken kıyafetlerine sıçrayan ateş nedeniyle bir anda alevler içinde kaldı. Belden aşağısı yanan kadın, eşi tarafından kaldırıldığı Hatay'daki hastaneden Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi sevk edildi. 'KARIŞIK BİR DUYGU'
Burada doğum sancısı tutan Miçoğulları, normal doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan ve tedavisi süren kadın, hem bebeğiyle ilgileniyor hem de sağlığına kavuşmayı bekliyor. Alev Miçoğulları, "Biraz karışık bir duygu oldu. İkimiz de iyiyiz daha da iyi olacağız. Emir Ali adını verdiğimiz oğlumu annemin yardımıyla kucağıma alıp emzirebiliyorum" diye konuştu. Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Mete Demir, üç hafta önce hastalarının, belden aşağısı yüzde 15-20 oranında yanmış halde hastanelerine geldiğini söyledi. Hastayı hemen tedaviye aldıklarını dile getiren Demir, "Gece yatışını yaptık, sabaha doğru sancıları başladı ve bebeğini dünyaya getirdi. Şu an genel durumu iyi, tedavinin sonuna geldik. Yattığı sürede doğum yapan ilk hastamız oldu" dedi.