Mühendis adayları için bilgisayar destekli tasarım eğitimi

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sınıflarında gerçekleştirilen eğitime Üniversitenin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Yaşar İnceyol ile birlikte eğitime başvuruda bulunan öğrenciler katıldı.

Eğitimde yazılım sağlayıcı firma yetkilisi tarafından katılımcılara NetCAD Ana Modül, NetSURF ve NetPRO Çizim modülleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime katılan öğrenciler, eğitim süresince gerçek arazi verileri üzerinden bir karayolu projesini baştan sona yazılım ortamında projelendirdi.

Eğitimin sonunda, katılımcılara katılım belgesi verilirken ayrıca yazılım sağlayıcı firma tarafından 6 ay boyunca demo yazılım desteği de sağlanacağı bildirildi.

