Sokakta çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana
'da
iki grubun kahvehanede başlayıp sokak ortasında devam eden silahlı çatışmasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan ve birbirlerine yaralayan iki grup kahvehanede karşı karşıya geldi. İki grup önce sözlü tartıştı. Tartışma kısa sürede sokağa taştı. İki grup birbirlerine pompalı tüfek ve silahla ateş etmeye başladı. Adeta savaş alanına dönen olay yerinde Ayhan Benel, Bekir Yurtsever, Kaan Şimşek, Volkan Yeni ve Tolga Cabadak yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Cabadak kurtarılamadı. 'ABDALLAR ÖLECEK'
Bu arada olay yerindeki yaralılardan Bekir Yurtsever, "Abdallar yaşamayacak, onlar ölecek" diye bağırdı. Bu bağırmanın ardından diğer gruptan gelen birkaç kişi ile yaralı şahıslar arasında kavga çıktı. Kısa süren kavgayı polis araya girerek önledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 11 adet tabanca boş kovanı ile 8 adet pompalı tüfek kartuşu bulundu.