Tanrıver: Fidan ihraç edecek konumdayız

Fidan
Üreticileri Alt Birliği (FÜAB
) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, özellikle son yıllarda Türkiye'de üretilen fidanların kalitesinin yükselmesiyle birlikte yurt içinden ve yurt dışından gelen taleplerin arttığını söyledi. FÜAB Başkanı Tanrıver, 2002 yılında 3,5 milyon adet fidan üretilen Türkiye'de son 15 yılda 30 kat artış yakalandığını, üretimin 2017 yılında 105,5 milyon adete çıktığını kaydetti. SINIRLI KALMADI
Fidancılık sektöründe yaşanan gelişmelerin sadece üretim artışıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Tanrıver, fidan üretim standartlarının oluşması, FÜAB'a kayıtlı fidan üreticilerinin piyasanın talep ettiği yeni çeşitlerin üretimine yönelmesi, kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi yapılması sonucunda dış ticaretin ihracat lehine geliştiğini ifade etti.