Büyükşehir’den +1 katkı

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Günü ve Dünya Ormancılık Günü etkinliklerini birleştirdi. Hobi Evleri'nde yapılan etkinlikte down sendromlu çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlenip fidan dikti. Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un talimatları doğrultusunda engelli vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydederek, yapılan hizmetlere ilişkin bilgiler aktardı. Daha sonra kürsüye gelen Down Sendromlular Kahramanmaraş Şube Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Büyükşehir Belediyesi ile ikinci kez bir etkinlikte buluştuklarını ifade ederek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman engellilerin yanında olduğunu ve bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a şükranlarını sunduklarını söyledi.