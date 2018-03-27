Gündoğdu ve Yeşilay’dan tarihi ‘bağımlılık’ projesi

Gündoğdu Vakfı, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklığında gerçekleştirilen 'Gündoğdu Bağımlılıkla Mücadele Savaşçısı Ulusal Programı' protokolü imzalandı. Proje kapsamında Adana
Gündoğdu Koleji (AGK) Öğrenci Meclisi'nde yer alan 125 öğrenci Yeşilay'ın formatörleri tarafından eğitilip, alkol, tütün, teknoloji bağımlılığının zararları ile sağlıklı yaşam alanlarında uzmanlaştı ve okuldaki tüm öğrencilere bağımlılıkla mücadele sunumlarını yapmaya başladı. Gündoğdu Vakfı'nın hedefi projenin 2'nci yılında Adana'da 50 bin öğrenciyi bağımlılık savaşçısı yapıp sertifikalandırarak, Cumhuriyet tarihinin okullar bazında en büyük projelerinden birini gerçekleştirmek. Gündoğdu Holding- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gündoğdu, "Yeşilay ile yapacağımız bu proje çocuklarımızın sağlığı açısından gelecek nesiller adına çok önemli" dedi.