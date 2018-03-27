Hem elektrik üretiyor hem turist çekiyor

Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin üretimdeki en büyük 4. barajı olan Birecik-Nizip Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Baraj, Zeugma Antik Kenti ve Halfeti ilçesini de kapsayan turistik tekne gezilerine ev sahipliği yapmasıyla da bölge turizmine katkıda bulunuyor. TEKNE GEZİLERİ
Fırat Nehri üzerinde enerji ve sulama amaçlı olarak kurulan ve Gaziantep
il merkezine 55, Şanlıurfa
il merkezine ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan baraj, 672 MW kurulu gücü ve yıllık 2,5 milyar kilovat saat elektrik üretim kapasitesine sahip. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve 2016 yılında kamuya geçen baraj, Zeugma Antik Kenti, Halfeti ve tarihi Rumkale'ye dayanan aynasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tekne gezileriyle de ilgi odağı oluyor. AÇIĞI KAPATIYOR
Önümüzde dönemde Gaziantep bölgesindeki sulama projelerinin de tamamlanmasıyla elektrik ve turizmin yanı sıra tarıma da ciddi bir katkı sağlaması beklenen barajın üzerinde kurulu hidroelektrik santralinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin
elektrik ihtiyacını
karşılayacak
kadar
üretim yapılıyor.
Enerjide
büyük oranda
dışa bağımlı olan
ülkemizde bu miktar cari
açığın önemli bir bölümünün
kapatılmasını sağlıyor.
Baraj aynı zamanda Fırat'ın geçtiği
bölgelerden nehre akıtılan kanalizasyon
atıklarının bir bölümünü de temizleme
görevi görüyor.
Kanalizasyondan
kaynaklanan pis
kokular, baraj
gövdesinin olduğu
bölgede üreyen
midyeler sayesinde
temizleniyor. Bu da
suyun aşağı bölgelere daha temiz
ve kokusuz olarak akmasını sağlıyor. Yine
bilinçsizlik nedeniyle nehre atılan plastik
gibi zararlı atıklar da baraj gövdesinde
toplanıp imha ediliyor.