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Hem elektrik üretiyor hem turist çekiyor

ve ’yı buluşturan Birecik-Nizip Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, turizme de hizmet ediyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Hem elektrik üretiyor hem turist çekiyor
Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin üretimdeki en büyük 4. barajı olan Birecik-Nizip Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Baraj, Zeugma Antik Kenti ve Halfeti ilçesini de kapsayan turistik tekne gezilerine ev sahipliği yapmasıyla da bölge turizmine katkıda bulunuyor.

TEKNE GEZİLERİ
Fırat Nehri üzerinde enerji ve sulama amaçlı olarak kurulan ve il merkezine 55, il merkezine ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan baraj, 672 MW kurulu gücü ve yıllık 2,5 milyar kilovat saat elektrik üretim kapasitesine sahip. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve 2016 yılında kamuya geçen baraj, Zeugma Antik Kenti, Halfeti ve tarihi Rumkale'ye dayanan aynasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tekne gezileriyle de ilgi odağı oluyor.

AÇIĞI KAPATIYOR
Önümüzde dönemde Gaziantep bölgesindeki sulama projelerinin de tamamlanmasıyla elektrik ve turizmin yanı sıra tarıma da ciddi bir katkı sağlaması beklenen barajın üzerinde kurulu hidroelektrik santralinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapılıyor. Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizde bu miktar cari açığın önemli bir bölümünün kapatılmasını sağlıyor. Baraj aynı zamanda Fırat'ın geçtiği bölgelerden nehre akıtılan kanalizasyon atıklarının bir bölümünü de temizleme görevi görüyor. Kanalizasyondan kaynaklanan pis kokular, baraj gövdesinin olduğu bölgede üreyen midyeler sayesinde temizleniyor. Bu da suyun aşağı bölgelere daha temiz ve kokusuz olarak akmasını sağlıyor. Yine bilinçsizlik nedeniyle nehre atılan plastik gibi zararlı atıklar da baraj gövdesinde toplanıp imha ediliyor.
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Hem elektrik üretiyor hem turist çekiyor
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