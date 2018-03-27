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Köylerde çöpler düzenli olarak toplanıyor

’ın Gölbaşı ilçesine bağlı 28 köyde haftada bir gün çöpler düzenli olarak toplanmaya başlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:26
Köylerde çöpler düzenli olarak toplanıyor

Gölbaşı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından satın alınan 200 adet 800'lük çöp konteynırı ilçeye bağlı 28 köye dağıtımı yapıldı. Bir çöp kamyonu ve iki temizlik personeli tarafından, belirlenen takvim çerçevesinde haftada bir gün köylerdeki çöpler düzenli olarak toplanmaya başlandı.

Kaymakam Can Aksoy yaptığı açıklamada, "Köylerimizdeki çöpler oluşturduğumuz ekip tarafından belli bir program dahilinde sistemli olarak toplanmaya başlanmıştır. Valiliği tarafından sağlanan imkanlarla başlattığımız uygulama olumlu sonuç ve geri dönüşler vermektedir. İnşallah kapsam ve boyutunu genişleterek atık toplama sistemini geliştirerek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Köylerde çöpler düzenli olarak toplanıyor
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